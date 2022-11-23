المنتخب السعودي يعلن إصابة الفرج في عظمة الساق

أعلن المنتخب السعودي إصابة قائده سلمان الفرج في عظمة الساق.

ولم يستطع الفرج إكمال مباراة السعودية والأرجنتين التي انتهت بفوز "الأخضر" بهدفين لهدف، وغادر شوطها الأول مصابًا.

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وذكر حساب المنتخب السعودي عبر منصة "تويتر" أن الإصابة جاءت في عظمة الساق.

وقال رينارد المدير الفني في المؤتمر الصحافي يوم الثلاثاء: "سيكون من الصعب على سلمان الفرج خوض مباراة أخرى في هذه البطولة"، وعندما سألته وكالة فرانس برس لدى مغادرته ما إذا كان يستطيع تأكيد غياب الفرج عن المباريات التالية في البطولة فقال "كلا، لكن ذلك سيكون صعبا (خوض مباريات أخرى).

ويعتبر المخضرم (33 عاما) من ركائز المنتخب السعودي، وكان تخطى إصابة في الكتف تعرض لها مؤخرا ليشارك في المواجهة القوية ضد الأرجنتين، لكنه تعرض لإصابة في الركبة بعد مرور نصف ساعة ثم عولج وأكمل المباراة، ثم سقط أرضا في الوقت بدل الضائع في الشوط الأول ليتم استبداله بنواف العابد.