برونو يعلق على رحيل رونالدو: لا شيء يدوم للأبد

كشف فرناندو سانتوس مدرب البرتغال يوم الأربعاء عشية مواجهة غانا في بداية مشوار الفريقين في كأس العالم لكرة القدم، أن منتخب بلاده لن يتشتت بالجدل المحيط برحيل القائد كريستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد.

وقال سانتوس للصحافيين: هذا شيء لم نناقشه حتى. لم يتحدث أي لاعب عن ذلك الأمر ولا حتى رونالدو.

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وأعلن مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء أن رونالدو سيغادر النادي على الفور، لينهي فترته الثانية في أولد ترافورد بعد أن قال في مقابلة إعلامية إنه شعر بالخيانة من قبل النادي.

وقال زميله لاعب الوسط برونو فرنانديز، الذي يلعب لمانشستر يونايتد، في نفس المؤتمر الصحافي في قطر إنه لم يناقش الموقف مع زميله السابق في الفريق.

وقال فرنانديز: لا أشعر بعدم الارتياح. لست مضطرا لاختيار التشكيلة. كان من دواعي سروري اللعب معه. نحن نعلم أن لا شيء يدوم إلى الأبد.