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بيكنباور
توج بيكنباور بلقب كأس العالم في 1974

بيكنباور لم يعد يرى بعينه اليمنى

برلين - د ب أ
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أكد الأسطورة الألماني فرانز بيكنباور أنه لن يتوجه إلى قطر لمشاهدة مباريات كأس العالم، بسبب مشاكل صحية.

وقال بيكنباور لمجلة "بونته" يوم الأربعاء: لن أسافر إلى قطر، سأواصل مساندة فريقنا أمام شاشة التلفاز.

وأضاف بيكنباور (77 عاما): أعاني مما يسمى احتشاء العين (اعتلال العصب البصري الإقفاري الأمامي) في عين واحدة ، للأسف لا أرى أي شيء بالعين اليمنى، يمكنني التعامل مع ذلك، وعلي أن أتوخى الحذر مع القلب.

وتوج بيكنباور بلقب كأس العالم في 1974 كلاعب كما عاد وفاز بلقب مونديال 1990 وهو مدرب، وتولى رئاسة اللجنة المنظمة لمونديال 2006 في ألمانيا، لكنه توارى عن الأنظار في السنوات الأخيرة، وبات نادرا ما يحضر المباريات.

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