حالة ياسر الشهراني مستقرة

أجرى الظهير الأيسر السعودي ياسر الشهراني فحوصات طبية في مدينة حمد الطبية و"حالته مستقرة" بعد تعرضه لإصابة قوية برأسه، خلال الفوز التاريخي لمنتخب بلاده على الأرجنتين 2-1 الثلاثاء، في باكورة مبارياته ضمن مونديال قطر 2022 في كرة القدم.

وكتب الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على موقع تويتر أن الشهراني نُقل إلى مدينة حمد الطبية "نتيجة تعرضه لصدام قوي في منطقة الرأس والصدر والبطن، حيث كانت حالته مستقرة".

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أضاف: أجرى كافة الفحوصات الطبية اللازمة وسيكون تحت الملاحظة في الساعات القادمة.

وتعرّض الشهراني لاصطدام قوي مع زميله حارس المرمى محمد العويس، في كرة مشتركة في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني على استاد لوسيل الذي غصّ بأكثر من 88 ألف متفرج.

وطمأن الشهراني مشجعي المنتخب في مقطع فيديو من المستشفى: أحببت أن أطمأنكم بأن أموري جيدة.. دعواتكم لي.. وجمهور المنتخب السعودي يستحق الفوز.

وقدّم لاعب الهلال البالغ 30 عاماً أداء بطولياً مع رفاقه إذ قلبوا تأخرهم بهدف النجم ليونيل ميسي مبكراً في الشوط الثاني، إلى انتصار تاريخي هو الأول لمنتخب آسيوي على الأرجنتين في كأس العالم، بفضل هدفي صالح الشهري وسالم الدوسري.