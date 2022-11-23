شائعات عن تجسس البرازيل على معسكر صربيا بطائرة مسيرة

علّق دراغان ستويكوفيتش مدرب صربيا، على شائعات ترددت عن استخدام البرازيل طائرة مسيرة للتجسس على تدريبات الفريق، إذ قال إن تصوير الحصة التدريبية لن يعود بأي نفع على المنتخب القادم من أميركا الجنوبية قبل المواجهة التي تجمع بينهما في كأس العالم لكرة القدم.

ويتدرب الفريقان في المنشآت التدريبية لنادي العربي في الدوحة ويفصل بين معسكري الفريقين شارع.

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وقال ستويكوفيتش قبل المواجهة التي تجمع بينهما يوم الخميس في مستهل منافسات المجموعة السابعة: لا أعتقد أنهم يتجسسون علينا، من نكون مقارنة به حتى يتجسسوا علينا؟ إنهم قوة عظمى في عالم كرة القدم.

وأضاف مازحا: أعتقد أنها معلومات مضللة. وحتى إن كان هناك طائرة مسيرة، فلا أعرف ماذا سيشاهدون، لا شيء يلفت الانتباه.

وتحظى البرازيل، المرشحة للفوز بكأس العالم، بترسانة هجومية كبيرة لكن مدرب صربيا قال إن فريقه سيتعامل بندية مع بطل العالم خمس مرات.

وضم تيتي مدرب البرازيل تسعة مهاجمين في تشكيلته على رأسهم نيمار، الذي يبتعد بفارق ثلاثة أهداف فقط عن بيليه الهداف التاريخي للبرازيل برصيد 77.

وقال ستويكوفيتش: هل سيلعب بأربعة مهاجمين أمام صربيا؟ إذن فقد انتهى أمرنا، ولكن من سيدافع؟

وأضاف: البرازيل فريق كبير، أحد أفضل الفرق في العالم. بالنسبة لي، لديه جيل ذهبي في الوقت الحالي وأتوقع مباراة صعبة للغاية، نكون على قدم المساواة في بداية المباراة، لدينا فرصة للفوز ولا نهاب أحدا، ولا حتى البرازيل.

وختم: لاعبونا أكثر نضجا وثقة ويتمتعون بخبرة اللعب في كأس العالم. إنه تحد جديد.