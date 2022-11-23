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غوارديولا
بيب غوارديولا المدرب الوحيد من خارج بريطانيا الذي فاز بأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي

غوارديولا يمدد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2025

مانشستر - رويترز
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‬أعلن مانشستر سيتي يوم الأربعاء تمديد عقد المدرب بيب غوارديولا لمدة عامين ليبقى مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حتى 2025.

وقاد المدرب الإسباني البالغ من العمر 51 عاما سيتي للفوز بأربعة ألقاب للدوري ومثلها لكأس الرابطة ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي منذ توليه المسؤولية في 2016 وكان من المقرر أن ينتهي عقده في الصيف المقبل.

وقال خلدون المبارك رئيس سيتي في بيان: يسعدني أن رحلة بيب مع نادي مانشستر سيتي لكرة القدم ستستمر.

وأضاف: لقد ساهم غوارديولا كثيرا في نجاح هذه المنظومة ولا يزال لديه الكثير ليقدمه بالنظر إلى الشغف والطاقة والطموح الكبير لديه.

وفترة غوارديولا الحالية مع سيتي هي الأطول له في تدريب فريق واحد منذ أن بدأ مسيرته التدريبية في 2008.

وقال غوارديولا "أنا سعيد للغاية للبقاء في مانشستر سيتي لعامين آخرين، أعلم أن الفصل التالي في تاريخ هذا النادي سيكون مذهلا. حدث ذلك خلال السنوات العشر الماضية، وسيحدث في السنوات العشر القادمة لأن هذا النادي مستقر للغاية.

"منذ اليوم الأول شعرت بشيء خاص هنا. لا يمكنني أن أكون في مكان أفضل".

وقاد المدرب الإسباني نادي طفولته برشلونة في الفترة من 2008 إلى 2012 وقضى ثلاث سنوات مع العملاق الألماني بايرن ميونخ قبل الانضمام إلى سيتي.

ويحتل سيتي المركز الثاني بالدوري برصيد 32 نقطة من 14 مباراة بفارق خمس نقاط عن المتصدر أرسنال مع توقف الموسم مؤقتا بسبب كأس العالم في قطر.

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