قائد غانا عن "أزمة رونالدو": ليست مشكلتنا

لا يعتقد أندريه أيو قائد غانا أن رحيل كريستيانو رونالدو الفوضوي عن مانشستر يونايتد سيؤثر على البرتغال خلال المباراة الافتتاحية بينهما في المجموعة الثامنة في كأس العالم لكرة القدم على ملعب 974 يوم الخميس، كما حث فريقه على التحلي "بالشجاعة".

وانفصل رونالدو عن يونايتد بالتراضي، يوم الثلاثاء، عقب تعليقات لاذعة انتقد فيها إدارة النادي والمدرب إريك تن هاغ.

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ورغم ذلك فإن أيو قال إن هذا لن يؤثر على تركيز البرتغال.

وقال اللاعب البالغ عمره 32 عاما للصحفيين: ليست مشكلتنا ما يحدث داخل الفريق البرتغالي. هم (اللاعبون) محترفون في أفضل الفرق وسيكونون مستعدين لكأس العالم بغض النظر عما يحدث.

ونجحت تونس والمغرب في مجاراة الفرق الأوروبية في كأس العالم بعد التعادل ضد الدنمارك وكرواتيا على التوالي، وقال أيو إنه لا يوجد ما يمنع غانا من فعل الشيء نفسه أو أكثر.

وقال: ندخل هذه المباراة ومنتخب البرتغال المرشح المفضل نظريا، لكن علينا أن نظهر أن ما يحدث على أرض الملعب هو أكثر أهمية (من الترشيحات). نحن نلعب ضد فريق كبير مع لاعبين كبار، ولكننا نؤمن بأنفسنا وسوف نجعل الأمر صعبا جدا عليهم.

وتابع: المباراة الأولى لك في البطولة لن تكون حاسمة، ومهما حدث يكون لديك فرصة للتأهل.

وأضاف: المباراة الأولى هي التي يمكن أن تخوضها وتتحلى بالشجاعة، وستكون مكافأة كبيرة لنا للحصول على شيء (من المباراة).

وأيو وشقيقه جوردان هما الوحيدان المتبقيان من الفريق الغاني الذي خسر 2-1 من البرتغال في آخر مباراة في دور المجموعات عام 2014 حين سجل رونالدو هدف الفوز قبل عشر دقائق من النهاية.

وقال أيو: لقد تغير الفريق كثيرا. المباراة مختلفة وحين لعبنا ضده في 2014 كان علينا الفوز بفارق هدفين لكي نتأهل.

وواصل: ليست نفس المباراة أو نفس اللحظة، هي مختلفة كليا، لكن لكل مباراة واقعها ونحن سنحاول أن نجعل الوقت عصيبا على المنافس.

وأكمل: نحن نعلم أن المفاجآت يمكن أن تحدث في البطولات الكبرى، ونحتاج فقط إلى أن نكون مستعدين. لا أشعر بالتوتر أو القلق قبل المباراة.

وختم: أنا متأكد من أن الضغط سيأتي مع بداية المباراة وإذا لم تشعر بذلك فأنت لست بشرا.