اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
لوكاس
لقطة تعرض اللاعب للإصابة

الإصابة تنهي مشوار الفرنسي لوكاس هيرنانديز في المونديال

الدوحة - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تلقى المنتخب الفرنسي ضربة موجعة بعد تأكد غياب لوكاس هيرنانديز حتى نهاية بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر عقب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وتعرض هيرنانديز لقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى بعد مضي تسع دقائق من بداية المباراة الافتتاحية لفرنسا في المونديال، والتي فازت خلالها على أستراليا 4 - 1 يوم الثلاثاء.

وقال ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا: أشعر مثلما تشعر المجموعة كلها من لاعبين وجهاز فنى ببالغ الآسى للوكاس.

وأضاف: فقدنا عنصرا مهما، لوكاس مقاتل وليس لدي أي شك في أنه سيفعل كل ما بوسعه من أجل العودة.

وأشار: أعرفه جيدا، بالنيابة عن المجموعة أتمنى له التعافي سريعا بأفضل شكل ممكن.

وأصبح هيرنانديز ثاني لاعب فرنسي يتعرض للإصابة ويتم استبعاده من كأس العالم بعد كريم بنزيمة الذي جرى استبعاده من البطولة قبل أربعة أيام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بـ 39 نوعا مختلفا.. سوريا تتحول لميدان اختبار وتطوير للمسيرات العسكرية بـ 39 نوعا مختلفا.. سوريا تتحول لميدان اختبار وتطوير للمسيرات العسكرية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط