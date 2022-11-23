الإصابة تنهي مشوار الفرنسي لوكاس هيرنانديز في المونديال

تلقى المنتخب الفرنسي ضربة موجعة بعد تأكد غياب لوكاس هيرنانديز حتى نهاية بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر عقب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة.
وتعرض هيرنانديز لقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى بعد مضي تسع دقائق من بداية المباراة الافتتاحية لفرنسا في المونديال، والتي فازت خلالها على أستراليا 4 - 1 يوم الثلاثاء.
وقال ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا: أشعر مثلما تشعر المجموعة كلها من لاعبين وجهاز فنى ببالغ الآسى للوكاس.
وأضاف: فقدنا عنصرا مهما، لوكاس مقاتل وليس لدي أي شك في أنه سيفعل كل ما بوسعه من أجل العودة.
وأشار: أعرفه جيدا، بالنيابة عن المجموعة أتمنى له التعافي سريعا بأفضل شكل ممكن.
وأصبح هيرنانديز ثاني لاعب فرنسي يتعرض للإصابة ويتم استبعاده من كأس العالم بعد كريم بنزيمة الذي جرى استبعاده من البطولة قبل أربعة أيام.
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