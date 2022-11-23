مدرب البرازيل: التعامل مع ضغوط "المرشح الأول" لا مفر منه

أكد تيتي مدرب البرازيل يوم الأربعاء، أن منتخب بلاده ليس لديه مشكلة في كونه المرشح للفوز بكأس العالم لكرة القدم، وإن التعامل مع الضغط يجب أن يكون طبيعيا بالنسبة للاعبيه.

وقال تيتي خلال مؤتمر صحفي قبل مشاركته الأولى في المجموعة السابعة في كأس العالم أمام صربيا يوم الخميس: الضغط طبيعي. البرازيل لديها أكبر تاريخ في عالم كرة القدم ومع هذا الإرث يأتي الضغط دائما.

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وتابع: لدينا بعض اللاعبين الذين يحظون بأكبر قدر من الاهتمام الإعلامي في العالم، لذا فإننا سنأخذ الأمر بشكل طبيعي. إنه حلمنا المتمثل في الفوز بكأس العالم. الضغط أمر لا مفر منه.

وفازت البرازيل بكأس العالم خمس مرات وهو رقم قياسي وقال تيتي إنه ليس من مسؤولياته عدم فوز البرازيل بالبطولة منذ 20 عاما.

وقال إنه لا يمكن أن يتحمل المسؤولية إلا عن السنوات الأربع الماضية، وهي دورته الكاملة الوحيدة منذ خسرت البرازيل أمام بلجيكا في دور الثمانية بروسيا عام 2018.

وقال تيتي: في روسيا لم يكن أمامنا سوى عامين لإصلاح الفريق وقد جئت للإنقاذ. الآن الأمر مختلف لأنني أتيحت لي الفرصة لبناء الفريق بالطريقة التي أردتها.

وأضاف: هذا هو السبب في أن شعوري اليوم مختلف تماما عما كان عليه قبل أربع سنوات. لست متوترا لأن كل العمل قد تم.

لم يكشف تيتي عن اختياراته لتشكيلة فريقه.

وتعني خبرته كمدرب للمدافعين أن هناك الكثير من التكهنات حول اختياراته للمباراة ضد صربيا، مع وجود أكبر علامة استفهام حول فينيسيوس جونيور.

وأحرز اللاعب البالغ من العمر 22 عاما هدف ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول، واحتل المركز الثامن في جائزة الكرة الذهبية الشهر الماضي، ما دفعه للارتقاء إلى المستوى العالمي في موسمه الخامس بدوري الدرجة الأولى الإسباني.

ومع ذلك، فإن اللاعبين هم فقط من يعرفون ما إذا كانوا سيضمنون مكانا في التشكيلة الأساسية ضد صربيا، حيث لم يكشف تيتي عما إذا كان سيدفع بفريد مع زميله في مانشستر يونايتد كاسيميرو لتعزيز خط الوسط أو إطلاق العنان لفينيسيوس في المقدمة جنبا إلى جنب مع نيمار وريتشارليسون ورافينيا.

وقال تيتي: لدينا ثلاثة نماذج وسنكيف عملنا وفقا لذلك عندما نواجه كل منافس. كل اللاعبين يعرفون ذلك ويدركون ذلك.

وختم: أنا كمدرب، أحتاج لامتلاك القدرة على استغلال أفضل الميزات لدى لكل لاعب.