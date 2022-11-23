مدرب بولندا يبدي تعاطفه مع ليفاندوفسكي

أكد لاعبو المنتخب البولندي، دعمهم لقائد الفريق روبرت ليفاندوفسكي، والذي تأثر بشدة عقب إهداره لضربة جزاء في مواجهة المكسيك التي انتهت بالتعادل السلبي، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بكأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.

ولم يتمكن ليفاندوفسكي من استغلال فرصة تسجيل أول هدف له في البطولة، حينما نفذ ضربة الجزاء في الدقيقة 58، لكن جييرمو أوتشوا حارس مرمى المكسيك تصدى لها ببراعة، في مباراة قوية أقيمت على ملعب "974".

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ويحمل مهاجم برشلونة الإسباني على عاتقه أمال بولندا فيما اعترف تشيسلاف ميشنفيتش، المدير الفني للمنتخب البولندي أن ليفاندوفسكي كان غاضبا لإهداره ضربة الجزاء لدى دخوله غرفة الملابس.

وقال مدرب بولندا: أنا متعاطف معه، أعلم جيدا شعور القائد حينما يهدر ضربة جزاء.

وأضاف: لقد كان متأثرا للغاية بشأن ذلك الأمر، ولدينا شاشة في غرفة الملابس وشاهد ليفاندوفسكي الضربة مجددا، يجب عليه أن يعالج الأمر بنفسه، وهو يعلم كيف يتعامل مع تلك المواقف، كمجموعة سنحاول مساعدته ونعلم أنه سيساعدنا في المستقبل.

ويتواجد المنتخب البولندي في المجموعة الثالثة إلى جانب السعودية والأرجنتين، حيث انتهت مباراتهما بفوز السعودية 2 - 1، في وقت سابق يوم الثلاثاء.