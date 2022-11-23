مودريتش: منتخب المغرب مخادع وصعب

أكد قائد منتخب كرواتيا لوكا مودريتش على صعوبة المنتخب المغربي بعدما فصل التعادل السلبي بينهما يوم الأربعاء.

وتعادل "أسود الأطلس"، الذي لعب بين عدد كبير من مشجعيه في استاد البيت، دون أهداف مع كرواتيا، وصيفة بطلة النسخة الماضية، في مباراة قليلة الفرص بأولى جولات المجموعة السادسة بكأس العالم لكرة القدم في قطر.

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وقال مودريتش عقب المباراة: كنا على حق، فالمنتخب المغربي مخادع وصعب. لم نسمح لهم بالاقتراب كثيراً (من منطقة الجزاء) وما احتجنا إليه هو الهدف. لو كنا خلاقين أكثر لربما منحونا المزيد من المساحات.

وأضاف: لم نأتِ إلى هنا لمجرد اللعب وتجاوز دور المجموعات، فطموحنا أكبر من ذلك بناءً على الخبرة التي اكتسبناها من مونديال روسيا. ولكن طموحنا الأولي هو تجاوز دور المجموعات وفي حال تمكنا من ذلك سنشكّل خطراً على كل منتخب.

وختم: لا تفهموني بطريقة خاطئة، هدفنا تجاوز دور المجموعات ولكن طموحنا لأبعد من ذلك.