20 مليون يورو.. مانشستر يونايتد لن يمنح رونالدو مستحقاته

لن يحصل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو على بقية مستحقاته من ناديه الإنجليزي مانشستر يونايتد بعد اتفاق الطرفين على إنهاء العقد الذي يربطهما بأثر فوري.

وتسببت مقابلة مثيرة مع الصحفي بيرس مورغان في محطة (توك تي.في)‭‭ ‬‬هذا الشهر، قال فيها رونالدو إنه لا يحترم المدرب إريك تن هاغ، في توتر شديد في علاقته بالنادي الذي انضم إليه في أغسطس 2021 بعد فوزه بثمانية ألقاب كبيرة معهم في فترته الأولى من 2003 إلى 2009.

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وكشفت صحيفة "التليغراف" أن رونالدو ومسؤولي فريقه السابق اتفقا على رحيله بدون حصوله على مستحقاته المتبقية لدى النادي.

ويتبقى في عقد رونالدو 8 أشهر، وهو ما يساوي حوالي 17 مليون جنيه إسترليني أو ما يقرب من 20 مليون يورو.

كما أكدت "ESPN" أن رغبة الطرفين الملحة في إنهاء التعاقد هي سبب رضا رونالدو بالتنازل عن أمواله، وأن إدارة النادي كانت مستعدة لمقاضاته في حال لم يرغب بالتنازل عنها.

ويمكن للبرتغالي الانتقال لأي نادٍ في صفقة انتقال حر الآن، عقب ظهوره في 54 مباراة بالقميص الأحمر منذ عودته لأولد ترافورد أغسطس 2021.