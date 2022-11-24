دي بروين يسخر من جائزة "أفضل لاعب": لماذا فزت بها؟

سخر صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين من حصوله على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده الافتتاحية في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر.

وافتتح منتخب بلجيكا مبارياته في مونديال قطر، بالفوز 1 - صفر على منتخب كندا، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة السادسة من مرحلة المجموعات لكأس العالم.

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ولم يكن المنتخب البلجيكي الطرف الأفضل في معظم فترات المباراة، التي أقيمت بملعب (أحمد بن علي) المونديالي، حيث نجح حارس مرماه، تيبو كورتوا، للتصدي لركلة جزاء نفذها ألفونسو ديفيز، نجم منتخب كندا، قبل أن يسجل ميتشي باتشوايي هدف المباراة الوحيد، ليقود بلجيكا لحصد النقاط الثلاث.

وأبدى دي بروين دهشته من حصوله على جائزة أفضل لاعب، لاسيما وأنه لم يظهر بمستواه المعتاد في المباراة.

وتحدث دي بروين ساخرا في مؤتمر صحفي بعد اللقاء: لا أعتقد أنني لعبت مباراة رائعة، ولا أعرف لماذا حصلت على الجائزة - ربما بسبب اسمي.

أضاف لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي: لم نلعب بشكل جيد كفريق، خاصة في الشوط الأول. لقد بدأنا بشكل سيء حقا، وأخذ منتخب كندا زمام المبادرة.

شدد دي بروين: لا أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة، وكذلك أنا، لكننا وجدنا طريقة للفوز.

وأكمل دي بروين 23 تمريرة صحيحة فقط من إجمالي 33 تمريرة قام بها في المباراة، لتبلغ دقة تمريراته (70%)، رغم أنه صنع 4 فرص للتهديف، أي أكثر بثلاث مرات من أي زميل له في الفريق.

وردا عن سؤال بشأن مناقشته الحادة مع زميله توبي ألدرفيريلد فور تسجيل منتخب بلجيكا هدفه الوحيد في المباراة، قال دي بروين: عندما رأيت الطريقة التي لعبنا بها، اعتقدت أننا كنا نبحث عن التمريرات الطويلة كثيرا، وكانت المساحات بيننا بعيدة حقا.

أضاف اللاعب البلجيكي: يتعين عليك جذب الضغط واللعب القصير وعبور هذا الخط، لكنني لا أعتقد أننا كنا شجعانا بما يكفي للقيام بذلك. وخلال فترة الراحة ما بين الشوطين قمنا بتوضيح الأمر، لتصبح الأجواء على ما يرام، لا توجد مشاعر قاسية مع توبي.