سونغ مدرب الكاميرون: أهنئ إمبولو على هدفه في مرمانا

عبر ريغوبير سونغ مدرب الكاميرون عن فخره ببريل إمبولو ووصفه "بالأخ الصغير" رغم تسجيل هدف فوز سويسرا في مباراة المنتخبين على استاد الجنوب في المجموعة السابعة لكأس العالم يوم الخميس.



وسجل إمبولو المولود في العاصمة الكاميرونية ياوندي هدف الفوز في مرمى البلد الذي ولد فيه، في الدقيقة 48، لكنه رفض الاحتفال في المباراة التي تحسن فيها أداء سويسرا في الشوط الثاني.



وشوهد سونغ وهو يتحدث إلى إمبولو بعد المباراة وقال إنه كان يهنئ مهاجم سويسرا بالانتصار.



وقال سونغ للصحافيين: نعرف بعضنا بعضا، هو أخي الصغير. غالبا ما نتحدث سويا عبر الهاتف وأردت تهنئته. هذه هي الروح الرياضية. اللعب لفرق مختلفة لا يعني أننا لسنا إخوة.



وأكد سونغ على أنه يفتخر بإمبولو لأنه سجل هدفا في كأس العالم على الرغم من أنه ألحق الهزيمة بفريقه.



وقال سونغ: لم يحتفل بهدفه لكن هذا جزء من كرة القدم. أنا سعيد وفخور من أجله، هو مع المنتخب السويسري وكنت أتمنى تواجده في فريقي، لكن هذه هي الحياة.



وأضاف: الشيء الأكثر أهمية لنا هو الطريقة التي لعبنا بها على أرض الملعب، ما الذي كان يمكن أن نفعله بشكل أفضل، بدلا من القلق بشأن من سجل الأهداف ضدنا.



وعبر الحارس يان زومر عن شكره لارتداء إمبولو لألوان سويسرا وأشاد بالمهاجم الذي يظهر دائما حين يحتاجه الفريق.



وقال زومر: أنا سعيد جدا لأنه يلعب لنا. وهو سبب الانتصار اليوم.



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