سيسيه يدافع عن ميندي: أثق به ثقة عمياء

يثق مدرب السنغال أليو سيسيه في الحارس إدوارد ميندي بشكل كامل رغم بدايته الصعبة في كأس العالم لكرة القدم في قطر.



ويمكن القول إن ميندي، الذي قال سيسي عنه إنه فولاذي وسيبدأ أساسيا في المباراة الثانية في المجموعة الأولى ضد قطر، أخطأ في هدفي خسارة منتخب بلاده 2-صفر أمام هولندا.



وقال سيسيه للصحفيين يوم الخميس: يؤدي إدوارد بشكل جيد جدا ولديه عزيمة فولاذية.



وأضاف: إمكانات إدوارد تتحدث عن نفسها، لا أعتقد أن هناك من يشكك فيه، أحيانا يكون لديه مستويات رائعة وأحيانا يتراجع، وهو يحظى بكامل ثقتي، وثقتي العمياء، وأيضا ثقة زملائه، ويوم الجمعة سيكون في الملعب.



وبدا أن مباراة السنغال أمام هولندا في طريقها للتعادل حتى الدقيقة 84 حين أرسل فرينكي دي يونغ كرة عرضية لمنطقة الجزاء خرج ميندي لمقابلتها، لكنه لم يقترب منها وخطفها كودي جاكبو برأسه ليسجل الهدف الأول لبلاده.



وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، لم ينجح ميندي في التصدي بدقة لتسديدة ممفيس ديباي، وردت الكرة إلى دافي كلاسن وسجل في المرمى الخالي، ليحسم انتصار هولندا.



وكانت السنغال، التي تفتقد نجمها الأول ساديو ماني بسبب الإصابة، قد أحرزت لقب كأس الأمم الإفريقية بعد التفوق على مصر بركلات الترجيح في فبراير، وستلعب ضد قطر بطلة آسيا يوم الجمعة.



وخرجت السنغال من دور المجموعات في كأس العالم قبل أربع سنوات، ومن المرجح أن يتكرر ذلك في حال عدم الفوز على قطر.





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