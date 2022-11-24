قطر تبحث عن التوازن ضد السنغال مع اقتراب شبح الخروج

سترغب قطر مستضيفة كأس العالم في التخلص من التوتر الذي نال منها في المباراة الافتتاحية عندما تواجه يوم الجمعة منتخب السنغال بطل إفريقيا حيث تحتاج للحصول على النقاط في مباراتها الثانية في المجموعة الأولى أو مواجهة شبح الخروج المبكر من البطولة.

وتأثر صاحب الضيافة بالتوقعات الكبيرة الملقاة عليه ليتراجع مستواه في المباراة الافتتاحية ويخسر 2-صفر أمام الإكوادور يوم الأحد الماضي ليغادر بعض مشجعيه الملعب مبكرا في الشوط الثاني.

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وقال المدرب فيلكس سانشيز: خانتنا أعصابنا. لم نتمكن من لعب أربع تمريرات متتالية، وأيضا كانت هناك ثغرات في خط الدفاع، الفريق لم يلعب بتوازن وهذا يؤلمنا.

وإذا خسرت قطر في ملعب الثمامة بالدوحة، فسيكون بطل آسيا هو ثاني مستضيف لكأس العالم يفشل في تجاوز دور المجموعات بعد جنوب إفريقيا عام 2010.

ووعد سانشيز، الذي قام بتجميع لاعبيه معا لشهور طويلة وكأنهم في معسكر لناد للتحضير لكأس العالم، بفريق "أكثر فعالية وتنافسية" لكن وفقا للمباراة الافتتاحية، فإن قطر ستكون في حاجة للمزيد ضد السنغال.

ولا يمكنهم تحمل ضعف الدفاع واهتزاز حارس المرمى سعد الشيب مجددا في أول ظهور لهم في كأس العالم.

ورغم البداية الجيدة استقبل منتخب السنغال هدفين متأخرين أمام هولندا يوم الاثنين، مع إلقاء اللوم جزئيا على إدوارد ميندي أفضل حارس مرمى في العالم.

ومن المرجح أن يحافظ مندي على مكانه، لكن المدرب أليو سيسيه قد يضطر إلى إجراء تغييرات في التشكيلة الأساسية، بعد أن أُجبر شيخو كوياتي على مغادرة الملعب بسبب تمزق في عضلات الفخذ، وإصابة المدافع عبدو ديالو بشد في الفخذ.

ومن المحتمل أيضا أن يكون هناك تبديل في الهجوم بالدفع ببامبا ديانغ كمهاجم إضافي.

وقال سيسيه الذي افتقد لنجمه ساديو ماني قبل بداية البطولة: كرة القدم تدور حول الفاعلية، إذا لم تسجل الأهداف فلن تنتصر.

وكان غياب ماني مؤثرا ضد هولندا، حيث كانت السنغال متسرعة في الهجوم.

وأضاف المدرب: سنعمل على تصحيح ذلك (إهدار الفرص). الحقيقة أن خسارة أول مباراة لنا ستحفزنا. لم يكن كل ما فعلناه سيئا، والأمر متروك لنا لتصحيح أخطائنا.