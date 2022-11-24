كوليبالي يكشف: ماني يتواصل معنا باستمرار

أكد كاليدو كوليبالي، مدافع المنتخب السنغالي لكرة القدم، أن النجم ساديو ماني يتواصل بشكل مستمر مع لاعبي الفريق، مشددا على أنه رغم غيابه يشكل عنصرا مهما في دعم المنتخب خلال مشواره في كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

وكان المنتخب السنغالي استهل مشواره في مونديال قطر 2022 بالهزيمة أمام نظيره الهولندي صفر - 2 يوم الإثنين الماضي، ويتأهب حاليا لمواجهة نظيره القطري على ملعب استاد الثمامة يوم الجمعة في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى.

مادة اعلانية

وقال كوليبالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الخميس للحديث عن مباراة الغد: ساديو ماني يتواصل معنا دائما بالرسائل النصية والاتصال. إنه يحاول رفع معنويات الفريق وهو عنصر مهم جدا بالنسبة لنا حتى ولو لم يكن معنا.

أضاف كوليبالي: إنه يتحدث لكل اللاعبين، وهذا أمر مهم لنا، فنحن نعرف أهميته بالنسبة للمنتخب وهذه هي المعنويات الجيدة والعقلية التي نحتاج إليها، هو يقدم لنا الدعم دائما فهو عنصر مهم للغاية، وعليه أن يستمر في التواصل معنا، وأنا أتحدث معه في كل يوم.

وعلق لاعب تشيلسي الإنجليزي على استعدادات منتخب السنغال بعد الخسارة في اللقاء الأول: كل شيء يسير بشكل جيد، حرصنا على الحصول على راحة بعد مباراة هولندا وكذلك الاستعداد بأفضل شكل ممكن لمباراتنا ضد قطر، نعمل على الوصول لأتم جاهزية لمباراة الجمعة.

وعن البداية غير الموفقة في المونديال وتأثير ذلك على مشوار الفريق في البولة، قال كوليبالي: ترتيب الأفكار بعد الهزيمة يكون أمرا صعبا، لكننا في مونديال 2018 انتصرنا في المباراة الأولى لكن لم نتجاوز دور المجموعات.

شدد كوليبالي: نحن منتخب أسود التيرانغا وسنحاول أن نحصل على ست نقاط من أصل ست نقاط متاحة في المباراتين المقبلتين (أمام قطر والإكوادور).

وتابع: تنتظرنا مواجهة مهمة أمام قطر، هو منتخب البلد المضيف وسيلعب وسط جماهيره، لكننا نخوض كأس العالم كل أربعة أعوام وبالتالي نتطلع لبذل قصارى الجهد كي نضمن أن نواصل الحلم في كأس العالم من أجل الشعب السنغالي.

وأضاف: لا نريد أن نخيب آمال الشعب السنغالي، وسنقدم قصارى جهدنا، المؤكد بالنسبة لنا هو أننا سنتبع سلوك وعقلية المحاربين في المباراة.

وتحدث كوليبالي عن حارس المرمى السنغالي إدوارد ميندي، زميله بفريق تشيلسي، ومعنوياته بعد تلقي شباكه هدفين أمام هولندا ومدى جاهزيته للمباراة.

وصرح كوليبالي: أتحدث كثيرا مع إدوارد، نحن نلعب في نفس النادي أيضا، إنه لاعب مهم جدا للغاية بالنسبة لنا فهو حارس المرمى، من الطبيعي أن يمر الإنسان بلحظات عصيبة، وهو يعلم تماما ما يتوجب عليه فعله، كما أننا نعلم ما يتوجب علينا فعله يوم الجمعة.

أشار كوليبالي: عندما يخسر الفريق، لا يكون ذلك بسبب خطأ لاعب واحد وإنما خطأ الفريق بأكمله، وبالتالي يجب أن نستعد جيدا ونركز على المواجهة وعلى كل لاعب أن يتحلى بالكفاءة في موقعه استعدادا لهذه المباراة الصعبة.

وأتم لاعب منتخب السنغال تصريحاته قائلا: نحن جميعا متحدون مع بعضنا البعض، حتى المصابين والجالسين على مقاعد البدلاء، متحدون لتجاوز هذه العقبة، لست قلقا وأعرف أن إدوارد سيكون في أعلى درجات الأداء يوم الجمعة وأنني وزملائي في المنتخب سنعمل مع بعضنا البعض كي نحقق النصر الذي نتطلع إليه.