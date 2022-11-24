لاعبو الأرجنتين يستعينون بعائلاتهم لتجاوز صدمة السعودية

التقى لاعبو الأرجنتين بأفراد عائلاتهم في مقر المنتخب بجامعة الدوحة لرفع معنوياتهم عقب الهزيمة الصادمة 2-1 من السعودية في بداية مشوار كأس العالم لكرة القدم في قطر.

ونال اللاعبون وقتا للراحة مساء الأربعاء لأول مرة منذ الوصول إلى قطر، وقرر فريق المدرب ليونيل سكالوني طي صفحة الهزيمة من السعودية بعد أن شهدت المحادثات الداخلية يوم الثلاثاء انتقادات للذات وتقبلا للأخطاء، كما ذكرت صحيفتا "أوليه" و"كلارين".

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والتقى القائد ليونيل ميسي بزوجته أنتونيلا وأطفاله الثلاثة تياغو وماتيو وثيرو، وكذلك اجتمع بقية اللاعبين مع أسرهم وسط أجواء عاطفية وإيجابية قبل المباراة الثانية أمام المكسيك يوم السبت في استاد لوسيل.

ومن أجل هذا الاجتماع العائلي قرر سكالوني تأجيل مران الأرجنتين من مساء الأربعاء إلى صباح الخميس.

وتتصدر السعودية المجموعة الثالثة بثلاث نقاط مقابل نقطة واحدة للمكسيك وبولندا فيما تتذيل الأرجنتين الترتيب.