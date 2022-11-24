هالاند يعيش قصة حب مع لاعبة كرة قدم

كشفت تقارير صحافية أن إيرلنغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي يعيش قصة حب مع فتاة نرويجية تبلغ من العمر 18 عامًا.

ويقضي هالاند موسمًا مميزًا منذ انتقاله إلى فريقه الإنجليزي مطلع الموسم الحالي، إذ يتصدر جدول ترتيب هدافي المسابقة المحلية بـ18 هدفًا وبفارق 6 أهداف عن أقرب منافسيه.

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وذكرت صحيفة "ذا صن" أن هالاند يواعد فتاة تُدعى إيزابيل هاوزينغ جوهانسن (18 عامًا) وهي لاعبة كرة قدم أيضًا، تعرّف عليها خلال فترة تواجدهما في نادي برينه النرويجي الذي بدأ به اللاعب مسيرته.

ودافع هالاند عن ألوان برينه من 2005 وحتى 2017 قبل الانتقال لنادي مولده النرويجي ومنه إلى ريد بول سالزبورغ.

وقال صديق مقرب لهالاند للصحيفة: يبدو أنهم جادان. سافرت إيزابيل إلى ألمانيا وإنجلترا لرؤية إيرلنغ والآن كانت معه في ماربيا.