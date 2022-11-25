شباك بولندا تفصل سالم عن دخول تاريخ السعودية المونديالي

يفصل هدف وحيد سالم الدوسري عن دخول تاريخ المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم ليصبح الهداف التاريخي لـ "الأخضر" في المونديال.
ويدخل سالم الدوسري ورفاقه مباراة بولندا يوم السبت بمعنويات مرتفعة، بعدما حققوا فوزًا تاريخيًا على الأرجنتين بالجولة الماضية وضعهم في صدارة المجموعة الثالثة.
وسجل الدوسري ثاني أهدافه المونديالية في شباك الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، سبقه هدف قاتل في شباك عصام الحضري منح المنتخب السعودي النقاط الثلاث أمام مصر بختام جولات دور المجموعات في مونديال روسيا 2018.
وعادل سالم رصيد فؤاد أنور في عدد أهداف كأس العالم، إذ هز الأخير شباك منتخبي هولندا والمغرب خلال الخسارة من الأول والفوز على الثاني بمونديال 1994.
وإذا هز الدوسري شباك البولندي تشيزني سيعادل رصيد سامي الجابر في البطولة العالمية، ليصبحا مناصفةً هدافي المنتخب السعودي في المسابقة.
ويملك الجابر 3 أهداف في جعبته جاءت في شباك المغرب بنسخة 1994، وجنوب إفريقيا بمونديال 2002، وأخيرًا في شباك تونس بكأس عالم 2006 الذي احتضنته ألمانيا.
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