لافتة في مباراة قطر والسنغال.. "تمنينا مصر وصلاح معنا"

على الرغم من عدم تأهل المنتخب المصري إلى كأس العالم في كرة القدم، إلا أن النجم محمد صلاح والمنتخب المصري على السواء تواجدا بملعب الثمامة، الذي احتضن لقاء قطر، المنتخب المستضيف للبطولة، بنظيره السنغالي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى عن طريق أمنية أحد المشجعين.

فقد ظهر مشجع مصري بالمدرجات حاملا لافتة كُتب عليها: كنا نتمنى تواجد صلاح والمنتخب المصري هنا.

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وكانت مصر لتلعب بجانب منتخبات هولندا والإكوادور مع قطر إذا تأهلت، لكن السنغال أطاحت بها بركلات الترجيح بعد أن فازت إيابًا بهدف دون رد وخسارتها بذات النتيجة ذهابًا.

يشار إل أن منتخب السنغال حرم المصريين من الفرحة مرتين في شهرين مطلع العام الحالي، بعد أن توّج بكأس أمم إفريقيا المقامة بالكاميرون على حساب صلاح ورفاقه، وبلغ كأس العالم مجددًا بعد الفوز عليهم.

وتختتم لقاءات المجموعة بلقائي السنغال والإكوادور وقطر وهولندا يوم الثلاثاء المقبل.