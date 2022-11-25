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هولندا الإكوادور
لقطة من المباراة

قطر تودع كأس العالم بعد تعادل هولندا والإكوادور

الدوحة - رويترز
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أصبحت قطر أول منتخب يودع نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم يوم الجمعة بعد تعادل الثنائي المنافس في المجموعة الأولى هولندا والإكوادور 1-1.

وتملك هولندا والإكوادور أربع نقاط لكل منهما مقابل ثلاث للسنغال.

ولم تحصل قطر على أي نقطة بعد أن خسرت مباراتها الافتتاحية 2-صفر أمام الإكوادور ثم خسرت 3-1 أمام السنغال في وقت سابق يوم الجمعة.

ولا يمكن لقطر التأهل مهما حدث في مباراتها الأخيرة ضد هولندا يوم الثلاثاء المقبل.

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