ماغواير "حزين" بسبب رونالدو

أعرب هاري ماغواير مدافع مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي لكرة القدم عن أسفه على رحيل زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف مانشستر يونايتد، مؤكداً أنه من أفضل من لعب كرة القدم.

وقال ماغواير (29 عاما)، الذي يخوض مع منتخب بلاده حاليا فعاليات بطولة كأس العالم 2022 في قطر: رونالدو من أعظم اللاعبين الذين مارسوا كرة القدم.

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وفسخ مانشستر يونايتد عقده مع رونالدو (37 عاما) بالتراضي قبل يومين بعد مقابلة أدلى بها اللاعب مؤخرا ووجه فيها انتقادات عنيفة للنادي.

وسجل رونالدو يوم الخميس الهدف الأول لمنتخب بلاده في المباراة التي فاز فيها على المنتخب الغاني 3-2 بكأس العالم ليصبح أول لاعب في التاريخ يهز الشباك مرة واحدة على الأقل في 5 نسخ مختلفة من بطولات كأس العالم.