مهاجم اليابان سعيد بـ"إخراس الألسن المتعالية" في ألمانيا

أبدى ريتسو دوان مهاجم المنتخب الياباني سعادته بالفوز المفاجئ 2-1 على منتخب ألمانيا في كأس العالم لكرة القدم خاصة بعد التعليقات المتعالية التي استهدفت الفريق الآسيوي قبل البطولة.



ويلعب ثمانية من عناصر المنتخب الياباني في أندية ألمانية، وحملت ثنائية اليابان توقيع دوان، لاعب فرايبورغ وتاكوما أسانو لاعب بوخوم الألماني ليقلب منتخب البلد الآسيوي تأخره لفوز.



وأبلغ دوان الصحفيين: قبل قدومي لكأس العالم، توقع الألمان أن تكون مواجهة اليابان سهلة.



وتابع: أبتسم لهم مستاء وأنا أسمع هذا وقلت في نفسي: لا تكن سخيفا. كرجل، أعتقد أن مثل هذه النتيجة هي الطريقة المثلي لإخراس هذه الألسن، لذا يسعدني أن الأمور سارت على هذا المنوال.



وتسعى اليابان للوصول إلى دور الثمانية للمرة الأولى في تاريخها.



وقال دوان إن اللاعبين بدأوا بالفعل يفكرون في مواجهة كوستاريكا في ثاني جولات المجموعة الخامسة من البطولة المقررة يوم الأحد.



"بالطبع، أنا متحمس للغاية. لم نغير مجرى التاريخ، لكن أعتقد أنه انتصار تاريخي".



"بالأمس كنا سعداء للغاية. لكن بداية من اليوم، سنضع الفوز خلف ظهورنا وسنستعد لمواجهة كوستاريكا دون أن نركن إلى الفوز الكبير".

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