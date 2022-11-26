بعد فسخ عقده.. رونالدو ينقل سياراته الثمينة في شاحنات

شوهدت شاحنات نقل وهي تقوم بشحن متعلقات الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو وسياراته الفاخرة من منزله في مانشستر وذلك عقب فسخ عقده بالتراضي مع ناديه الإنجليزي.

وأعلن مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء الماضي أن المهاجم سيغادر الفريق فوراً في نهاية مريرة لفترته الثانية في ملعب أولد ترافورد بعد أن قال إنه شعر بالخيانة من قبل النادي وفتح النار على المدرب الهولندي إريك تن هاغ.

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ويتواجد الآن رونالدو بالعاصمة القطرية الدوحة لخوض غمار منافسات كأس العالم، وسجل هدفًا في فوز منتخب بلاده على غانا 3-2 ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأخيرة.

وتم التقاط صور لشاحنات كبيرة اصطفت خارج منزله الذي يبلغ ثمنه 5 ملايين جنيه إسترليني بمانشستر وقامت بنقل بعض من سياراته الثمينة، مثل كاديلاك إسكاليد والتي تبلغ قيمتها 150 ألف إسترليني، وأخرى من طراز "بينتلي" تصل إلى 300 ألف إسترليني.

وقال مصدر لصحيفة "ذا صن" البريطانية: كريستيانو يحب سياراته جدًا، لذا تم التركيز على نقلها في البداية.

وتابع: لقد فعل الشيء نفسه عندما غادر يوفنتوس إلى مانشستر، جورجينا تنظم وتخطط كل شيء الآن، من المحتمل ألا يعود رونالدو لإنجلترا عقب كأس العالم.

وعاد رونالدو في صيف 2021 الى مانشستر يونايتد قادمًا من يوفنتوس الايطالي، بعد أن غادره في 2009 إلى ريال مدريد الإسباني في أعقاب فترة أولى بدأت في 2003 حقق خلالها لقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات ودوري أبطال أوروبا 2008 في العام الذي توج به بجائزة الكرة الذهبية للمرة الاولى من أصل 5.