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نيمار
لحظة تسجيل الهدف

بعيدًا عن المونديال.. "نيمار" يقود الزمالك للتقدم في كأس مصر

الإسكندرية - رويترز
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مع تركيز كل الأضواء على نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر، فاز الزمالك 1-صفر على المصري البورسعيدي في دور الثمانية لكأس مصر للموسم الماضي 2021-2022 يوم السبت.

والمثير أن هدف الزمالك الوحيد جاء بعد مرور ساعة من اللعب عن طريق سيد عبد الله (نيمار)، ليخطف الأضواء نفس الاسم الذي تترقب وسائل الإعلام العالمية موقفه من استكمال مشوار كأس العالم مع البرازيل.

وسجل نيمار لاعب الزمالك الهدف الوحيد بعدما تلقى تمريرة من زميله أحمد سيد (زيزو) وسدد بقوة في شباك الحارس محمود جاد.

وسينتظر الزمالك حامل اللقب البنك الأهلي أو بيراميدز في الدور قبل النهائي لكأس مصر. وسبق أن صعد سموحة إلى الدور قبل النهائي وسيلعب مع الأهلي أو المقاولون العرب.

وانطلقت في وقت سابق منافسات كأس مصر للموسم الجاري 2022-2023.

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