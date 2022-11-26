اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بنزيمة
بنزيمة لن يشارك في كأس العالم بسبب إصابة في الفخذ

تقرير صادم.. زملاء بنزيمة سعداء بغيابه عن المونديال

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

كشفت تقارير صحافية فرنسية أن رحيل المهاجم كريم بنزيمة عن معسكر المنتخب الفرنسي بسبب إصابته جعل الفريق أكثر "حرية واتحادًا"، وساهم في زيادة المشاعر الإيجابية داخل صفوف بطل العالم 2018.

وتدرب بنزيمة مع المنتخب الفرنسي في قطر، لكنه اضطر للتوقف سريعا بعد أول حصة تدريبية بسبب إصابة في الفخذ، وعقب الفحوص تقرر استبعاده من البطولة.

وذكر تقرير نشرته صحيفة ليكيب أن الأجواء أصبحت أفضل داخل المعسكر الفرنسي بعد مغادرة كريم.

وتابع: كيليان مبابي "سعيد" بعدما أصبح القائد الفعلي للمنتخب وأُلقيت الضغوط على عاتقه، وأوليفيه جيرو مرتاح لضمانه التواجد أساسيًا.

وأضاف: في رأي العديد من المصادر المقربة من المنتخب، انقسم المعسكر لما قبل وبعد رحيل بنزيمة.

وأكمل: اللاعبون الأصغر سنًا والأقل خبرة يشعرون بالتحرر، أحيانًا يخيفهم تواجد الشخصيات الكبيرة بالفريق.

وواصل: لم يستقبل بنزيمة عند عودته من الفحوصات سوى ماركوس تورام المقرب منه، لا يوجد هناك مشاعر حزن جرّاء غيابه.

وختم: غرفة تبديل الملابس لفريق فرنسا أكثر هدوءًا الآن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا يستخدم المواطن الأردني الكهرباء في التدفئة رغم ارتفاع أسعارها؟ لماذا يستخدم المواطن الأردني الكهرباء في التدفئة رغم ارتفاع أسعارها؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط