غرامة مالية في انتظار منتخب ألمانيا

فضّل المنتخب الألماني أن يتحضر لاعبوه للمواجهة المصيرية المقررة الأحد ضد إسبانيا في مونديال قطر 2022، عوضاً عن الإتيان بأحدهم إلى المؤتمر الصحافي التقليدي عشية المباريات.
وبعد السقوط الصادم أمام اليابان 1-2 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة والانتقادات التي وجهت للاعبين ومدربهم هانزي فليك، ارتأى الأخير أن يحضر السبت إلى المؤتمر الصحافي وحيداً كي لا يتكبد أحد اللاعبين مشقة التنقل لمسافة طويلة من أجل الوصول إلى المركز الإعلامي من مقر الـ"مانشافت".
وقال فليك في المؤتمر الصحافي: لن يكون هناك أي لاعب هنا معنا. لقد استغرقت رحلتنا ثلاث ساعات وتنتظرنا مباراة هامة جداً، فقلت لهم سآتي وحيداً.
واختار أبطال العالم أربع مرات الرويس لتكون مقراً لهم ويتمرنون في الشمال التي تبعد أكثر من ساعة بالسيارة عن المركز الإعلامي الخاص بمونديال قطر 2022، وحيث تقام جميع المؤتمرات الصحافية الخاصة بعشية المباريات.
وطالب الاتحاد الألماني لكرة القدم بأن يُسمح له بإقامة المؤتمرات الصحافية في معسكر إقامته من أجل تجنب مشقة السفر لأكثر من ساعتين ذهاباً وإياباً للمدرب وأحد لاعبيه.
وينتظر أن يتلقى المنتخب الألماني لكرة القدم غرامة مالية بسبب تلك الواقعة.
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