هازارد يشيد بمنتخب المغرب.. ويرد على الانتقادات

أكد النجم البلجيكي إيدين هازارد أن المنتخب المغربي أدى بشكل جيد في مباراته الأولى في كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر، وأنه يمتلك عناصر مميزة يمكنها إحداث الفارق في أي لحظة من المباراة.

وكان المنتخب المغربي قد استهل مشواره في مونديال قطر 2022 بالتعادل سلبيا مع نظيره الكرواتي، وصيف بطل كأس العالم 2018، بينما فاز المنتخب البلجيكي في مباراته الأولى على نظيره الكندي 1 - صفر ليتصدر المجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط.

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ويتأهب المنتخبان المغربي والبلجيكي للمباراة المقررة بينهما يوم الأحد على ملعب استاد الثمامة في الجولة الثانية من مباريات المجموعة.

وقال هازارد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم السبت للحديث عن مباراة الغد: شاهدت المباراة الأولى للمغرب أمام كرواتيا. وقد قدم أداء رائعا وكان من الممكن أن يحقق الفوز.

وأضاف: علمت أن أحد لاعبيهم (منتخب المغرب) تعرض لإصابة، حيث قرأت ذلك اليوم، لذلك لا أعرف كيف ستكون تشكيلتهم يوم غد، ولكنه فريق ممتاز ولديه عناصر جيدة يمكنها إحداث الفارق في أي لحظة من المباراة، ولا بد أنهم استعدوا جيدا، حيث أنهم يواجهون مباراة صعبة.

وتحدث هازارد عن تعافي الفريق وقدرته على الأداء بمستو جيد للمباراة الثانية على التوالي، قائلا: عملية التعافي تسير على ما يرام، لدينا جهاز طبي يؤدي عمله بشكل جيد، وبالتالي لا نعاني من أي قلق بشأن هذا الجانب.

وأضاف: المباراة التالية تأتي بعد أربعة أو خمسة أيام، وعملية التعافي تسير بشكل جيد، لا يعرف اللاعب عدد الدقائق التي سيلعبها في المباراة التالية، لكننا نوجه تركيزنا على تقديم أفضل ما لدينا.

وعن الانتقادات التي أحيانا ما يواجهها في بلجيكا رغم شعبيته الكبيرة ومدى تأثير ذلك عليه، قال هازارد: نعم تعرضت لانتقادات حتى عندما بدأت كلاعب كرة قدم في بلجيكا، والانتقادات موجودة دائما وقد اعتدت على الانتقاد ولا أعيره أي انتباه.

وأضاف: الناس يحبون أن يتحدثوا وهذه هي كرة القدم، كما أن من عملكم أنتم كوسائل إعلام أن تكتبوا عن هذه الأشياء، أما أنا فأركز على كرة القدم وكيف يمكن أن أفيد الفريق.

وتابع: الانتقادات توجه حتى إن لعبت بشكل جيد كما توجه عندما ألعب بشكل سيء، لذلك أركز على كرة القدم، وسأقدم كل ما بوسعي لبلدي.

وعن الأداء في المباراة الأولى أمام كندا، قال هازارد: عادة ما تكون الأمور صعبة في المباراة الأولى، حيث تشهد الكثير من الضغط والتوتر في ظل الحرص على عدم فقدان الكرة، لكنني لست قلقا مما هو قادم، وأرى أننا بحاجة إلى التعاون والعمل مع بعضنا البعض.