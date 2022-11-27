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لقطة من المباراة

الأهلي يتجاوز المقاولون بشق الأنفس في كأس مصر

القاهرة - رويترز
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تأهل الأهلي إلى قبل نهائي كأس مصر لكرة القدم لموسم 2021-2022 بعد فوزه بركلات الترجيح 4-3 على المقاولون العرب في دور الثمانية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 يوم الأحد.

وسيلتقي الأهلي مع سموحة في قبل النهائي، سيلتقي الزمالك وبيراميدز في المباراة الثانية من الدور ذاته.

وسجل كريم فؤاد هدف الأهلي في الدقيقة 68 وأدرك النيجيري جون أوكولي التعادل للمقاولون بعدها بثماني دقائق.

وجاء تأهل بيراميدز لقبل النهائي بعد فوزه 1-صفر على ضيفه البنك الأهلي في وقت سابق اليوم.

وسجل رمضان صبحي هدف بيراميدز في الدقيقة 16 من المباراة التي خاضها فريقه بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 30 بعد طرد مصطفى فتحي.

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