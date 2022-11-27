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ليونيل ميسي (أرشيفية من رويترز)
ينتهي عقد ميسي مع باريس بنهاية الموسم الحالي

بعقد تاريخي.. ميسي على أعتاب الدوري الأميركي

واشنطن - د ب أ
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ذكرت تقارير صحفية يوم الأحد، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي توصل لاتفاق يقضي بانتقاله إلى إنتر ميامي الأميركي في نهاية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة " تايمز" فإن الحديث كان يدور دائما بشأن عودة ميسي إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الجاري، لكنه قرر الانتقال إلى الدوري الأميركي للمحترفين.

ويبدو إنتر ميامي واثقا من توقيع ميسي له عقب نهاية كأس العالم في قطر، والذي شهد تسجيله هدفين في أول مباراتين للمنتخب الأرجنتيني، لكنه لن ينتقل لصفوف الفريق الأميركي إلا عقب نهاية عقده مع سان جيرمان.

وتردد أن إنتر ميامي المملوك جزئيا للنجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، سيجعل ميسي اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ الدوري الأمريكي للمحترفين.

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