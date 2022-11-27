تشافي: "برشلونة" منعني من الانضمام للمنتخب البرازيلي

كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، أنه تلقى عرضا للانضمام للجهاز الفني للمنتخب البرازيلي قبل بطولة كأس العالم، ولكنه رفضه من أجل تدريب الفريق الإسباني.

وتولى تشافي، لاعب المنتخب الإسباني السابق، تدريب برشلونة خلفا لرونالد كومان العام الماضي، وساعد الفريق في إحياء حظوظه منذ وصوله.

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ورغم تراجع الفريق للعب في الدوري الأوروبي للموسم الثاني على التوالي، يظل الفريق منافسا في الدوري الإسباني، حيث يتصدر ترتيب الدوري بفارق نقطتين أمام غريمه التقليدي ريال مدريد قبل فترة التوقف الخاصة بكأس العالم.

وكشف تشافي أن رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم روجيريو كابوكالو تواصل معه للحصول على منصب في الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي، أثناء تدريبه فريق السد، ولكنه رفض هذا العرض من أجل تدريب برشلونة.

وقال تشافي لشبكة "إي.إس.بي.إن": كانت فرصة جاءت من رئيس الاتحاد البرازيلي.

وأضاف: جاءوا إلى قطر، وتحدثوا معي. وسألوني إذا كان من الممكن أن أصبح جزء من الجهاز الفني بقيادة تيتي.

وأكد: لكنني أردت أن أصبح مديرا فنيا، وليس مساعدا. كانت رغبتي أن أصبح مديرا فنيا.

وأردف: كانت فرصة هائلة- كانت فرصة لصنع التاريخ، أن أكون أول أوروبي يعمل في المنتخب البرازيلي لكرة القدم.

وأكد: ولكن في تلك اللحظة، لم يحدث هذا. كان واضحا أنني أريد أن أدرب برشلونة، كان هذا حلمي، وأنا هنا الآن.

ومع ذلك، لم يستبعد تشافي استغلال هذه الفرصة إذا اتيحت له مرة أخرى، وقال: لا تعلم أبدا. ستكون فرصة مذهلة.

وأردف: لا تعلم أبدا ما يخفيه المستقبل. أنا أعمل بكد، ولا يمكنك أن تستبعد أي شيء.