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الصين
اندلعت تظاهرات سابقاً في الصين بسبب القيود القاسية لمكافحة تفشي كوفيد

تلفزيون الصين الرسمي يحذف لقطات من المونديال.. لسبب غريب

بكين - فرانس برس
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حذف التلفزيون الصيني الرسمي لقطات قريبة من مقاطع فيديو يظهر فيها مشجّعون في مونديال 2022 في قطر من دون كمامات، بعدما أثارت تغطية سابقة غضبًا في الصين حيث اندلعت تظاهرات بسبب قيود قاسية لمكافحة تفشي كوفيد-19.

والصين هي آخر اقتصاد كبير لا يزال يحاول القضاء على التفشي المحلي لكوفيد-19 من خلال عمليات إغلاق عام مفاجئة وحجر صحي طويل وحملات اختبار كوفيد-19 واسعة النطاق.

خلال بث مباشر لمباراة الأحد بين اليابان وكوستاريكا، استبدلت قناة "سي سي تي في سبورتس" CCTV Sports لقطات قريبة لمشجعين بلا كمامات يلوّحون بأعلام، بلقطات للاعبين أو مسؤولين أو الملعب، حسب ما لاحظت وكالة فرانس برس.

وبثّت قناة "سي سي تي في سبورتس" لقطات بعيدة للجمهور حيث كان من الصعب تحديد الوجوه، وعددًا أقل من اللقطات الجماعية مقارنة بالبث المباشر للمباراة نفسها على منصات الإنترنت بما في ذلك "دويين" Douyin وهو النسخة الصينية من تيك توك.

ويخضع عشرات الملايين من الأشخاص في المدن الكبرى، بما فيها بكين وقوانتشو وتشونغتشينغ، لنوع من الإغلاق العام اعتبارًا من الأحد، على عكس ما تشهده ملاعب كأس العالم في قطر ما أغضب العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في الصين.

وتظاهر المئات في بكين وشنغهاي، الأحد، للاحتجاج على سياسة صفر كوفيد التي تعتمدها الصين، في تعبير نادر عن الغضب العام حيال الدولة.

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