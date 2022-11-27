صابيري يكشف عن توقعه بهز شباك بلجيكا

كشف المغربي عبد الحميد صابيري عن ثقته في هز شباك المنتخب البلجيكي خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد، وانتهت بفوز "أسود الأطلس".

وسجل البديل صابيري هدفا من ركلة حرة خدعت الحارس تيبو كورتوا ليقود المغرب لفوز مستحق 2-صفر ويعزز فرصه في التأهل لدور 16 بكأس العالم لكرة القدم لأول مرة منذ 1986.

مادة اعلانية

وقال صاحب الهدف الأول عقب اللقاء: هذا يوم كبير للمغرب. حاولنا تقديم كل شيء للفوز في هذه المباراة.

وتابع: حصلنا على ركلة ثابتة وطلبت تنفيذها وهذا ما حصل فانتهت الكرة بالشباك.

ويواجه المغرب منتخب كندا يوم الخميس ضمن ختام منافسات المجموعة.