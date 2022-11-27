طبيبه يطمئن الشعب المغربي: بونو بخير

أوضح عبدالرزاق هيفتي، طبيب المنتخب المغربي، أن الحارس ياسين بونو شعر بدوار قبل مواجهة بلجيكا يوم الأحد لكن حالته الصحية جيدة وسيشارك أمام كندا في الجولة الأخيرة بالمجموعة السادسة في كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وبدأ وليد الركراكي مدرب المغرب مباراة بلجيكا بالحارس البديل منير الكجوي بشكل مفاجئ رغم الإعلان عن وجود بونو في التشكيلة الأساسية كالمعتاد أمام بلجيكا.

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لكن طبيب الفريق قال في مقابلة عقب الانتصار على بلجيكا لمحطة الرياضية التلفزيونية المغربية: لقد شعر بدوار وتحدثت مع المدرب الركراكي بشأن عدم الدفع به في المباراة، لكنه بصحة جيدة حاليا وسيشارك أمام كندا بنسبة مئة بالمئة.

وتألق حارس إشبيلية في التعادل السلبي مع كرواتيا بالجولة الأولى للمجموعة السادسة لكنه شعر بالدوار خلال الإحماء.

وسجل البديلان عبد الحميد صابيري وزكريا أبو خلال في الشوط الثاني، ليفوز المغرب 2-صفر على بلجيكا في مفاجأة كبيرة ليعزز فرصه في التأهل لدور الستة عشر لأول مرة منذ نسخة 1986 في المكسيك.

وهذا ثالث انتصار للمغرب في تاريخه بالنهائيات، بعد الانتصار 3-1 على البرتغال في 1986 و3-صفر على أسكتلندا في 1998، بينما غادر نسخة روسيا 2018 بنقطة وحيدة.

ورفع المغرب رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة، مقابل ثلاث نقاط لبلجيكا التي حققت فوزا باهتا 1-صفر على كندا في أول جولة. وتلعب كرواتيا مع كندا في وقت لاحق اليوم.