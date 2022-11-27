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كوستاريكا
لحظة تسجيل منتخب كوستاريكا لهدفه

كوستاريكا تهزم اليابان بصعوبة وتسدي خدمة لألمانيا

الدوحة - فرانس برس
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حققت كوستاريكا فوزاً صعباً على اليابان 1-صفر يوم الأحد على استاد أحمد بن علي ضمن منافسات المجموعة الخامسة من مونديال 2022، وأسدت في الوقت ذاته خدمة كبيرة لألمانيا قبل مباراتها ضد إسبانيا لاحقا.

وسجل كيشر فولر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81. وعوّضت كوستاريكا خسارتها الفادحة أمام إسبانيا بسباعية نظيفة في الجولة الاولى، في حين فشل المنتخب الياباني في تحقيق فوزه الثاني في البطولة بعد أول مدوٍ ضد المانيا 2-1.

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