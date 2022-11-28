أبوبكر ينقذ الكاميرون في تعادل مثير أمام صربيا

ترك المهاجم فينسنت أبوبكر بصمة سريعة بعد المشاركة كبديل حيث سجل هدفا رائعا وصنع هدفا آخر لينقذ الكاميرون بالتعادل 3-3 مع صربيا، وتستمر آمال المنتخبين الضعيفة في التأهل من المجموعة السابعة في كأس العالم لكرة القدم يوم الاثنين.



وسجل ستراينيا بافلوفيتش وسيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش هدفين لصربيا في الوقت بدل الضائع، وأضاف ألكسندر ميتروفيتش هدفا بعد الاستراحة، لترد صربيا على تقدم الكاميرون بهدف جان-شارل كاستليتو.



وشارك أبو بكر كبديل في الدقيقة 55 وقلص الفارق للكاميرون بتسديدة ساقطة رائعة من فوق الحارس في الدقيقة 63 قبل أن يتلقى تمريرة في الجانب الأيمن ويرسل كرة عرضية حولها زميله إيريك مكسيم شوبو-موتنغ من مدى قريب إلى داخل الشباك.



وأنهى هذا التعادل سلسلة من ثماني هزائم متتالية للكاميرون في كأس العالم.



وبات رصيد كل منتخب نقطة واحدة قبل خوض الجولة الأخيرة.



وتلعب الكاميرون مع البرازيل يوم الجمعة، فيما تخوض صربيا مباراة صعبة أمام سويسرا.

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