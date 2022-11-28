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خليلوزيتش
تُقدّر المسروقات بنحو 80 ألف يورو

سرقة منزل خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب السابق

باريس - فرانس برس
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تعرض منزل مدرب المنتخب المغربي السابق البوسني وحيد خليلوزيتش للسرقة في فرنسا، بحسب ما أكّد مصدر في الشرطة الفرنسية، الاثنين، لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر إن اللصوص اقتحموا بعد ظهر الأحد نافذة في الجزء الخلفي من البيت الواقع في لوفيسين (إيفلين) ثم استولوا على الخزنة التي كانت تحتوي على نقود ومجوهرات وساعات فاخرة.

وفيما تُقدّر المسروقات بنحو 80 ألف يورو، فتحت الشرطة القضائية تحقيقا بالسرقة التي اكتشفت في نهاية اليوم.

وأقيل خليلوزيتش من منصبه مدربا للمنتخب المغربي في أغسطس الماضي، بعدما قاده إلى نهائيات كأس العالم المقامة حاليا في قطر.

ودرّب خليلوزيتش سابقاً باريس سان جيرمان وليل ورين ونانت في فرنسا، ومنتخبات الجزائر وساحل العاج واليابان.

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