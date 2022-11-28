سونغ عن طرد أونانا: اتخذت القرار دون تردد

أشاد ريغوبير سونغ مدرب الكاميرون بالروح القتالية لفريقه بعد أن حقق التعادل بنتيجة 3-3 مع صربيا في كأس العالم لكرة القدم يوم الاثنين رغم غياب الحارس الأساسي أندريه أونانا الذي تم استبعاده من التشكيلة لأسباب انضباطية.

وتم وضع علامة بجوار اسم أونانا في تشكيلة الكاميرون توضح غيابه وأوضح سونغ أنه كان عليه أن يضع مصلحة الفريق في المرتبة الأولى في المباراة التي أهدت الكاميرون نقطة قبل مباراة حاسمة أمام البرازيل.

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وقال سونغ في مؤتمر صحفي وسط تقارير ذكرت أن الاستبعاد جاء بسبب خلاف حول أمور فنية: إنه لاعب مهم للغاية لكننا في منافسة ودوري أن أضع مصلحة الفريق قبل أي فرد.

وأضاف عن حارس إنتر ميلان: هو أحد أفضل الحراس في أوروبا والأمر لا يتعلق بأدائه ولكن عليك الحفاظ على الفريق.

وتابع: ربما كنا بحاجة لإشارة قوية، هي مخاطرة كبيرة وقمت بها لكنني أعتبر نفسي أبا لهذه المجموعة وعندما أضطر للمخاطرة واتخاذ القرارات أفعل ذلك دون تردد.

ولم يقرر سونغ البالغ عمره 46 عاما، والذي خاض أربع بطولات لكأس العالم مع الكاميرون ولعب 137 مباراة دولية، ما إذا كان أونانا سيعود لبلاده أم سيحصل على فرصة ثانية.

وقال: سنرى إذا كان سيستمر، سنرى ما إذا كان سيلتزم بالقواعد مرة أخرى.