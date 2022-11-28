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أونانا
أونانا لعب 35 مباراة دولية مع الكاميرون

طرد حارس الكاميرون لأسباب تأديبية.. واللاعب يغادر المونديال

العربية.نت
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لم يبدأ أندريه أونانا حارس مرمى منتخب الكاميرون وإنتر ميلان الإيطالي في مكانه المعتاد خلال مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الصربي، إذ لم يُسمح له بالتواجد بين قائمي وعارضة "الأسود غير المروّضة" بعدما استبعده المدرب ريغوبيرت سونغ "لأسباب تأديبية".

وكشفت شبكة ESPN قبل بداية اللقاء بدقائق أن سونغ قرر استبعاد أونانا من قائمة المباراة، لخلاف نشب بينهما.

موقع "ذا أثليتك" أكد أن الخلاف بدأ في الحصة التدريبية يوم السبت، بعد أن طلب سونغ من حارسه أن يعتمد على اللعب السهل والمباشر وألا يقوم بأي مخاطرات بالقرب من مرماه.

وتابع: سونغ قرر أن يستبعد أونانا حتى من دكة الاحتياط، وهو ما جعل حارس إنتر يستشيط غضبًا.

وأوضح الصحافي الشهير فابريزيو رومانو أن أونانا ترك معسكر المنتخب وسيغادر قطر بدون عودة، مع تبقي مباراة أخيرة للكاميرون في ختام دور المجموعات أمام البرازيل.

وظهر تأثير غياب الحارس على فريقه في الشوط الأول، إذ لم يستطع بديله التصدي لأي تسديدات واستقبلت شباكه هدفين.

وشارك أونانا في 35 مباراة دولية مع الكاميرون، كما وقع لإنتر ميلان بداية من الموسم الحالي بعد نهاية عقده مع أياكس.

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