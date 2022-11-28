مدرب أميركا: متعاطف مع لاعبي إيران.. وأريد أن أهزمهم

حث غريغ بيرهالتر، مدرب منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم، لاعبيه على ضرورة التركيز في المباراة المرتقبة ضد منتخب إيران بنهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، في ظل الضجيج المحيط بتلك المواجهة.

ويختتم منتخب أميركا لقاءاته في المجموعة الثانية بدور المجموعات في المونديال القطري أمام إيران، حيث يحدوه الأمل في حصد النقاط الثلاث للصعود إلى دور الـ16 في البطولة.

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وعقب تعافيه من خسارته الموجعة 2 - 6 أمام إنجلترا في الجولة الافتتاحية للمجموعة، وبعد فوزه 2 - صفر على ويلز في الجولة الثانية، يتطلع منتخب إيران لاجتياز مرحلة المجموعات في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

ويحتل منتخب إيران المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بفارق نقطة خلف المنتخب الإنجليزي (المتصدر)، فيما يتقدم بفارق نقطة على منتخب أمريكا، صاحب المركز الثالث، الذي تعادل 1 - 1 مع ويلز في الجولة الأولى، ثم تعادل سلبيا مع إنجلترا في الجولة الماضية.

ولا يوجد بديل أمام المنتخب الأميركي سوى الفوز في المباراة التي تجرى على ملعب (الثمامة), وسط العديد من الأحداث المثيرة للجدل.

واشتكى الاتحاد الإيراني لكرة القدم لنظيره الدولي (فيفا) من قيام الولايات المتحدة بإزالة رمز الجمهورية الإسلامية من علم البلاد في بعض منشورات مواقع التواصل الاجتماعي.

كما يخوض منتخب إيران المونديال وسط احتجاجات شعبية واسعة النطاق ضد الحكومة في بلاده منذ شهرين تقريبا.

ورغم ذلك، يؤكد بيرهالتر أن التركيز بالنسبة له ولاعبيه يجب أن يظل في كرة القدم للتغلب على منتخب إيران الذي فاز على نظيره الأميركي 2 - 1 بنسخة البطولة عام 1998 بفرنسا، خلال المواجهة الوحيدة التي جرت بين المنتخبين في كأس العالم.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن بيرهالتر قوله: عندما أفكر في هذه المباراة، أعلم أن الكثيرين لديهم شعور آخر تجاهها، لكن بالنسبة لنا، إنها مباراة كرة قدم ضد فريق جيد.

أوضح بيرهالتر: إنها مثل مباريات خروج المغلوب، كلا المنتخبين يريد التأهل إلى الدور التالي، وهذا ما ننظر إليه في هذه المباراة. نحن نركز بشدة على ما نقوم به كفريق، مثلما هو الحال بالنسبة لهم.

أضاف المدرب الأميركي: لا أريد أن أبدو منعزلاً أو غير مهتم، لكن اللاعبين عملوا بجد خلال السنوات الأربع الماضية.

وتابع: نحن نركز فقط على كيفية تجاوز إيران للوصول إلى مرحلة خروج المغلوب في البطولة. بالطبع تعاطفنا مع الناس، والبلد بأكمله، والفريق بأكمله أيضا، لكن تركيزنا ينصب على هذه المباراة.

أشار بيرهالتر: نحن لا ننظر للخلف - لا يوجد حديث عن الأداء ضد ويلز أو إنجلترا الآن. كل تركيزنا الآن ينصب على كيفية أن نكون ناجحين ضد إيران، وما أراه من المجموعة هو هذا القدر الهائل من التركيز، ولا يوجد إلهاء حقيقي.