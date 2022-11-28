مدرب غانا: التفكير في الثأر من أوروغواي ينزع "البركة"

أكد أوتو أودو مدرب غانا يوم الاثنين أن الانتقام لا يشغل باله كثيرا، لكن الثأر سيكون حاضرا في أذهان الكثير من جماهير منتخب غانا في مواجهة أوروغواي في ختام منافسات المجموعة الثامنة بكأس العالم لكرة القدم والتي ستحسم التأهل إلى أدوار خروج المغلوب.

والحديث هنا عن الخسارة المريرة والمثيرة للجدل التي تعرض لها منتخب البلد الإفريقي في دور الثمانية لكأس العالم 2010، والتي تظل واحدة من اللحظات المؤلمة بالنسبة للفريق الملقب بالنجوم السوداء.

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وعلى الأرجح، ستتدفق هذه الذكريات على أذهان المشجعين خلال المواجهة التي تجمع بين الفريقين في استاد الجنوب يوم الجمعة في مباراة حاسمة.

وقال أودو بعد فوز مثير 3-2 على كوريا الجنوبية: ستكون مباراة صعبة جدا لكنني واثق في قدرتنا على الفوز بهذه المباراة. لا أفكر كثيرا في الانتقام.

وتابع: مر وقت طويل جدا جدا على هذه الواقعة وأنا أؤمن بشدة أنك ستحصل على البركات إذا لم تسع حثيثا للثأر.

ربما مر وقت طويل بالفعل، لكنه لم يمح صورة يد المهاجم لويس سواريز وهي تبعد ضربة رأس من على خط المرمى كانت كفيلة بمنح غانا الفوز في الوقت الإضافي من الأذهان.

وحصل سواريز على بطاقة حمراء لكن غانا ودعت البطولة بركلات الترجيح 4-2 بعدما ضيع أسامواه جيان من نقطة الجزاء لينفطر قلب جماهير غانا.