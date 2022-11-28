هجوم عنيف على حارس مرمى بعصا الراية الركنية في تركيا

تعرض أوزان إيفريم أوزينك حارس مرمى نادي إلتاي سبورت للهجوم من قبل مشجع يحمل عصا الراية الركنية، خلال مباراة الديربي أمام غوزتبه بدوري الدرجة الثانية التركي لكرة القدم يوم الأحد.

وتعرض الحارس لجرح قطعي بطول أربعة سنتيمترات في رأسه، بحسب وكالة أنباء "دي اتش ايه".

مادة اعلانية

وأظهرت فيديوهات للواقعة، رجلا يركض حول الملعب ويهاجم اوزينك من الخلف وأسقطه أرضا.

وتوقفت المباراة عقب إشعال الألعاب النارية في المدرجات من قبل الجماهير، وتعرض أحد المشجعين لحروق وإصابات في فكه وأسنانه، وتم إخراج المشجعين من الملعب بشكل منفصل.