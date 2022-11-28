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حارس كندا
ميلان بورغان حارس مرمى المنتخب الكندي نجل لوالدين ولدا في صربيا

"بدائية وإحباط".. حارس كندا يشكو العدائية التي تعرض لها أمام كرواتيا

الدوحة - د ب أ
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كشف ميلان بورغان، حارس مرمى المنتخب الكندي لكرة القدم، ونجل لوالدين ولدا في صربيا، عن العداء الذي تلقاه من مشجعي كرواتيا خلال المباراة التي خسرها المنتخب الكندي 1 - 4 يوم الأحد في كأس العالم.

يذكر أن صربيا وكرواتيا أعداء وذلك بعد الحرب الأهلية اليوغسلافية في التسعينيات، وتفكك البلاد.

وتم تسريب رقم هاتف بورغان قبل المباراة، وهو ما أدى لوصول الالآف من الرسائل الغاضبة. هو ولد في الواقع فيما تعرف الآن بكرواتيا، وكانت لافتة ظهرت في المدرجات في مباراة الأحد أشارت إلى مكان مولده والدور الذي لعبه في الحرب، بالإضافة لهتافات مهينة لا حصر لها.

وقال الحارس البالغ من العمر 35 عاما لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: إنه يظهر مدى بدائية البشر. ينبغي أن يعملوا على أنفسهم وعائلاتهم، لأنه من الواضح أن لديهم القليل من الإحباط، لذلك يأتون إلى هنا للتنفيس عن هذا.

وهاجرت عائلة بورغان إلى كندا في عام 2000. والآن هو يلعب لفريق ريد ستار بلغراد الصربي.

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