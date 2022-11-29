الاتحاد البرتغالي يطالب "فيفا" باحتساب هدف برونو لرونالدو

لا يزال الهدف الذي سجله البرتغالي برونو فرنانديز في شباك أوروغواي، يثير الجدل حول هوية صاحبه بالرغم من اعتماده رسميًا من الاتحاد الدولي باسم لاعب مانشستر يونايتد الحالي.

واحتسب هدف البرتغال الأول في الدقيقة 54 لصالح فرنانديز عندما بدا أن تمريرته العرضية تخطت رأس رونالدو واستقرت في الشباك بعدما ارتبك حارس أوروغواي سيرجيو روشيت من قفزة رونالدو.

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فيما احتفل قائد البرتغال رونالدو بالهدف وكأنه الذي سجله وشوهد بعد ذلك وهو يضحك في سخرية عندما تم إعلان احتسابه لصالح فرنانديز.

وقال فرنانديز للصحافيين: كان شعوري أن كريستيانو لمس الكرة. كنت أمرر الكرة إليه. ما يهم هو أننا تأهلنا إلى الدور التالي بعد مواجهة خصم صعب للغاية.

وكشف البرنامج الإسباني الشهير "الشيرينغيتو" أن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم سيطلب من "فيفا" احتساب الهدف باسم رونالدو بدلًا من برونو عقب تقديم الأدلة التي تثبت ذلك.

وفازت البرتغال بأول مباراتين لها في نهائيات قطر، إذ تغلبت 3-2 على غانا الأسبوع الماضي قبل فوزها يوم الاثنين على أوروغواي، وهو الفريق الذي أطاح بها من النسخة الماضية في روسيا عام 2018.