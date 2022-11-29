فرنانديز يعترف: الهدف الأول سجله رونالدو

اعترف لاعب وسط البرتغال برونو فرنانديز أن الهدف الذي احتسب له، وهو الأول في ثنائيته خلال الانتصار 2-صفر على أوروغواي يوم الاثنين، ربما يكون في الواقع قد سجله كريستيانو رونالدو، لكن ما يهم هو ضمان تأهل البرتغال إلى الدور الثاني في كأس العالم لكرة القدم.



وقال فرنانديز للصحفيين: كان شعوري أن كريستيانو لمس الكرة. كنت أمرر الكرة إليه. ما يهم هو أننا تأهلنا إلى الدور التالي بعد مواجهة خصم صعب للغاية.

واحتسب هدف البرتغال الأول في الدقيقة 54 لصالح فرنانديز عندما بدا أن تمريرته العرضية تخطت رأس رونالدو واستقرت في الشباك بعدما ارتبك حارس أوروغواي سيرجيو روشيت من قفزة رونالدو.



فيما احتفل قائد البرتغال بالهدف وكأنه الذي سجله وشوهد بعد ذلك وهو يضحك في سخرية عندما تم إعلان احتسابه لصالح فرنانديز.



وفازت البرتغال بأول مباراتين لها في نهائيات قطر، إذ تغلبت 3-2 على غانا الأسبوع الماضي قبل فوزها أمس الاثنين على أوروغواي، وهو الفريق الذي أطاح بها من النسخة الماضية في روسيا عام 2018.



في حين سجل فرنانديز، الذي كان زميلا لرونالدو في مانشستر يونايتد حتى الأسبوع الماضي عندما أنهى الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات علاقته بالنادي بفظاظة، هدفه الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع. ومع استبدال رونالدو بالفعل، تولى فرنانديز مهام تنفيذ ركلات الجزاء وسجل من علامة الجزاء.



وتجاهل فرناندو سانتوس مدرب البرتغال ما رددته وسائل الإعلام بأنه ربما يشرك تشكيلة من الصف الثاني أمام كوريا الجنوبية لإراحة اللاعبين الأساسيين بعد ضمان التأهل للدور الثاني. وقال: المركز الأول ليس مضمونا. سنلعب على الصدارة، وليس فقط بسبب البرازيل.



ومن المرجح أن تتصدر البرازيل المجموعة السابعة مما يعني أنها ستلعب بعد ذلك مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الثامنة التي تتصدرها البرتغال حاليا.