لماذا يرتدي كوليبالي شارة مختلفة أمام الإكوادور؟

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ارتدى قائد السنغال كاليدو كوليبالي يوم الثلاثاء خلال مباراة فريقه الحاسمة ضد الإكوادور في المجموعة الأولى لكأس العالم شارة خاصة تخليدا لذكرى اللاعب الدولي السابق بابا بوبا ديوب الذي توفي قبل عامين.
وسجل ديوب، الذي توفي عن 42 عاما، الهدف الذي ساعد السنغال في الفوز 1-صفر على فرنسا في افتتاح كأس العالم 2002 حين بلغ المنتخب الإفريقي دور الثمانية.
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وكُتب على شارة القيادة الخاصة بكوليبالي "19" وهو رقم قميص ديوب مع السنغال.
ويعد ديوب، الذي خاض 62 مباراة دولية، الهداف التاريخي للسنغال في نهائيات كأس العالم برصيد ثلاثة أهداف.
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