مالك يوفنتوس يوصي بجانلوكا فيريرو رئيسًا جديدًا للنادي

قدّم مالك نادي يوفنتوس الايطالي مرشحه جانلوكا فيريرو لمنصب الرئيس الجديد لمجلس الإدارة يوم الثلاثاء، بعد استقالة جميع الأعضاء الاثنين.

وجاء في بيان لشركة "إيكزور" المملوكة لعائلة أنييلي والمساهمة الرئيسة في النادي: تعلن إيكزور أنها ستعيّن جانلوكا فيريرو لمنصب رئيس يوفنتوس.

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وكان مجلس الإدارة تقدم باستقالة جماعية شملت رئيس النادي أندريا أنييلي ونائبه النجم التشيكي السابق بافل ندفيد "بعد أن نظر في مركزية وأهمية القضايا القانونية والمحاسبية المعلقة"، وذلك في إشارة إلى تحقيق مفتوح حاليًا بحق النادي.

ومنذ العام الماضي، بدأت النيابة العامة في تورينو تحقيقًا في مزاعم المحاسبة الزائفة والمخالفات في انتقال اللاعبين وإعارتهم.

سيتولى فيريرو، المستشار ومدقق حسابات وعضو مجلس إدارة في عدد من الشركات، المسؤولية في وقت صعب لعملاق تورينو.

وقالت إكزور التي تملك 63.8 في المئة من رأس مال يوفنتوس، إن فيريرو يتمتع "بخبرة كبيرة وكفاءات فنية مطلوبة" وأضافت أنه مع "شغفه الحقيقي بنادي البيانكونيري"، كان "الشخص الأكثر تأهيلا لاستلام هذا الدور".

يحقق المدعون في إمكانية قيام يوفنتوس، المدرج في البورصة الإيطالية، بتقديم معلومات محاسبية خاطئة إلى المستثمرين وفواتير لمعاملات غير موجودة.

وأشار يوفنتوس في البيان الاثنين إلى أن المجلس رأى "من المصلحة الاجتماعية الفضلى التوصية بأن يُجَهِز يوفنتوس نفسه بمجلس إدارة جديد لمعالجة هذه القضايا".

وتراجعت الأسهم في النادي بنحو خمسة بالمئة في بورصة ميلانو صباح الثلاثاء وبلغت قيمتها 0.265 يورو عند حوالي الساعة 09:40 صباحًا (8:40 بتوقيت غرينتش).

وسجل النادي خسارة قياسية بلغت 254.3 مليون يورو لموسم 2021-2022، وتم الأسبوع الماضي تأجيل اجتماع المساهمين الذي كان من المفترض عقده في 23 نوفمبر الحالي، إلى 27 ديسمبر.