"فيفا" يُحقق بسبب هتافات جماهير كرواتيا

أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، أن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) فتح إجراءات تأديبية ضده بسبب إهانات بعض المشجعين الكرواتيين لحارس مرمى كندا ذي الأصول الصربية، خلال المواجهة بين الفريقين في مونديال قطر 2022.

وجاء في بيان الاتحاد أن الحركة بدأت "بسبب السلوك التمييزي وهتافات الكراهية لبعض المشجعين الكرواتيين في المباراة ضد كندا، وكذلك بسبب لافتات بمضمون مماثل".

مادة اعلانية

وفازت كرواتيا على كندا 4-1 يوم الأحد، ليودّع المنتخب الأميركي الشمالي المونديال.

وتوجه مشجعون من كرواتيا بإهانات لحارس مرمى كندا ميلان بوريان، وهو من أصل صربي وُلد في كرواتيا قبل أن يفر منها وهو طفل، حيث استهدفته لافتات مسيئة خلال المباراة.

وأشارت إحدى اللافتات إلى عملية عسكرية عام 1995 أنهت حرب استقلال كرواتيا.

أثناء العملية وبعدها، فر أكثر من مئتي ألف شخص من أصول صربية من البلاد، بمن فيهم عائلة بوريان.

"كنين 95 - لا أحد يركض مثل بوريان"، جاء على اللافتة التي استخدمت علم صانع الجرارات الأميركية جون دير.

واللافتة هي إشارة إلى كنين معقل المتمردين الصرب، حيث ولد بوريان والتي شهدت هروب الصرب الذين ترك العديد منهم على الجرارات.

كان بوريان، الذي انتقل لاحقًا مع عائلته إلى كندا، يشدد في وقت سابق لوسائل الإعلام على أصله الصربي.

وأثار حارس مرمى ريد ستار بلغراد غضب الكثيرين في كرواتيا حيث نقلت وسائل إعلام عنه قوله إنه لم يولد في كرواتيا ولكن في جمهورية كرايينا، وهي كيان صربي انفصالي تم الإعلان عنه بعد أربع سنوات من ولادته.

وأشعل إعلان كرواتيا استقلالها عن يوغوسلافيا حرب 1991-1995 ضد المتمردين الصرب المدعومين من بلغراد والذين عارضوا هذه الخطوة.

وتحتل كرواتيا، وصيفة كأس العالم 2018، المركز الأول في مجموعتها السادسة، التي تضم إلى جانب كندا أيضا المغرب وبلجيكا.

تواجه كرواتيا بلجيكا الخميس في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.