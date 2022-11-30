إنريكي يكشف السبب وراء جلسات البث المباشر داخل معسكر إسبانيا

كشف لويس إنريكي مدرب إسبانيا، أن ظهوره في بث مباشر بشكل يومي لمشجعي بلاده خلال مباريات كأس العالم لكرة القدم يعد جزءا من جهده للحفاظ على الأجواء الممتعة في معسكر فريقه، كما نفى الأحاديث عن وجود قواعد صارمة للاعبيه في نهائيات قطر.
واتخذ لويس إنريكي خطوة غير عادية بعمل بث مباشر يومي على منصة "تويتش" للبث الحي للتواصل مع جماهير فريقه مباشرة أثناء كأس العالم وهي الخطوة التي حققت نجاحا فوريا.
وقال خلال المؤتمر الصحفي: الجميع يستطيع تفسير جلسات البث المباشر والمنشورات الخاصة بي بالطريقة التي يريدها، لا أفعل ذلك من أجل هدف معين.
وتابع: هناك الكثير من العبارات المبتذلة حول ضرورة أن تكون معسكرات التدريب صارمة للغاية. لا أعرف من قال ذلك، تخيل كم الوقت الذي يقضيه اللاعبون، لديهم الكثير من الوقت ليشعروا بالملل.
وأضاف: الاضطرار إلى اتباع قواعد صارمة كلام سخيف.
وقال لويس إنريكي إنه من الضروري أن يتمكن اللاعبون من التخلص من جميع الضغوط التي يجلبها كأس العالم.
وأضاف: الهدف الوحيد الذي حددته للاعبين، أخبرتهم قبل هذا المعسكر التدريبي الذي بدأ منذ 16 يوما أننا بحاجة للاستمتاع والمرح، نحن بحاجة لذلك لأن عليك الاستمتاع بعملك.
وتلعب إسبانيا ضد اليابان في المباراة الأخيرة للمجموعة الخامسة يوم الخميس، وسيؤمن التعادل مركزا لفريق لويس إنريكي في دور الستة عشر في حين أن الفوز يضمن لهم صدارة المجموعة بعد الانتصار 7-صفر على كوستاريكا والتعادل 1-1 مع ألمانيا.
وتطرقت جلسات البث المباشر للويس إنريكي إلى جميع أنواع القضايا المتعلقة بكأس العالم والحياة في معسكر إسبانيا.
وقال لويس إنريكي إنه كان من المهم للاعبيه الحصول على إجازة ورؤية عائلاتهم.
وواصل: هم لاعبون لكرة قدم وبعضهم من الصغار ولديهم أطفال وعليهم أن يتصرفوا بطبيعية.
وختم: الحصول على يوم اجازة بعد عشرة أيام من المعسكر التدريبي ليس جنونا، الخروج في نزهة من زوجتك وأفراد أسرتك علامة جيدة. يتعرضون لضغوط كبيرة.
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